Türkiye genelinde 20 ilde NARKOKAPAN-1 operasyonu | Video
Türkiye genelinde 20 ilde jandarma tarafından uyuşturucuya karşı ‘NARKOKAPAN-1’ operasyonu düzenlendi.
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