Türkiye genelinde 20 ilde NARKOKAPAN-1 operasyonu | Video 09.12.2024 | 08:35 Türkiye genelinde 20 ilde jandarma tarafından uyuşturucuya karşı ‘NARKOKAPAN-1’ operasyonu düzenlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 'NARKOKAPAN-1' operasyonları çerçevesinde 20 ilde 640 kg uyuşturucu madde, 225 bin adet kök kenevir ve kök skunk, 21 bin 768 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya madde imalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik 20 ilde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden operasyonlara ait görüntüleri paylaşan Yerlikaya, zehir taciri ile sokak satıcı 37 şüphelinin yakalanıp 34'ünün tutuklandığını diğer üç kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı'nda; en büyük hedeflerimizden biri de ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.