Uşak’ta otobüste 55 ruhsatsız tabanca bulundu | Video
Uşak’ta şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada valizlerde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Ekiplerin otobüsün bagajında yaptığı aramada, iki valiz içerisinde toplam 55 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 55 adet şarjör bulundu. Valizlerin sahibi olan yolcu E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
