Üsküdar’da 'hatalı park' kazası: Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı | Video
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Üsküdar’da iki sokak kesişimine hatalı park edilen araçlar nedeniyle meydana gelen kaza, bir vatandaşın ağır yaralanmasına neden oldu. Sokak üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün park edilen araçlardan dolayı fark etmeyip çarptığı vatandaş yere düşerek ağır yaralandı. Aracın vatandaşa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"ARKADAŞIM ŞU AN ÖLÜYOR OLABİLİR"
Mahalle sakini Sevil Dinçlok, "Sesleri duyup dışarı çıktık. Adam yerde yatıyordu. Beyaz bir araba vardı. Yaralıya müdahale etmeye çalışıyordu. Çok yağmur yağıyordu kazanın oluş anını görmedik. Ambulansları aradık. Yaralının kulağından kan geliyordu. Buraya büyük bir arabanın park etmesi sonucu beyaz araç yaralı vatandaşı görmüyor ve çarpıyor. Şu an hastanede beyin kanaması geçiriyor. 48 saat yoğun bakımda kalacak. Çöp arabaları da dönüş yapamıyor hatalı parklar yüzünden. Arkadaşım şu an ölüyor olabilir." şeklinde konuştu.
"ŞAHSIN DURUMU AĞIRMIŞ, BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ"
Mahalle sakini Tayfun Aras, "Arabalar caminin önüne hatalı park ediyorlar. Öyle olunca diğer sokaktan gelen arabalar kesişen yolu görmüyor. Bu da sürekli araçların insanlara çarpmasına yol açıyor. Hatalı park yapan servis vardı. Diğer araç sürücüsü de dönerken karşıya geçmek isteyen kişiye vurdu. Şahsın durumu ağırmış, beyin kanaması geçirmiş." dedi.
KAZA KAMERADA
Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan sürücünün iki sokak kesişimine hatalı şekilde park edilen araçlar nedeniyle yolda yürüyen yayayı fark etmediği ve yayaya çarptığı, otomobilin çarpığı yayanın da yere düştüğü görülüyor.