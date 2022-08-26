Video Yaşam Üsküdar’da 'hatalı park' kazası: Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı | Video
Üsküdar’da 'hatalı park' kazası: Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı | Video

Üsküdar’da 'hatalı park' kazası: Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı | Video

26.08.2022 | 11:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üsküdar’da ’hatalı park’ kazası: Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı | Video 03:49
Üsküdar’da 'hatalı park' kazası: Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı | Video 26.08.2022 | 11:48
Kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girip hırsızlık yaptılar... O anlar kamerada | Video 00:27
Kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girip hırsızlık yaptılar... O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 11:48
Sultanbeyli’de kaza: Aracına çarpan sürücüyü darp etti | Video 01:29
Sultanbeyli'de kaza: Aracına çarpan sürücüyü darp etti | Video 26.08.2022 | 11:48
Sarıyer’de acı olay: Denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı | Video 00:18
Sarıyer'de acı olay: Denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı | Video 26.08.2022 | 11:33
Elazığ’da tıraş makinesi kavgası! Eniştesine pala ile saldırdı... O anlar kamerada | Video 03:48
Elazığ'da tıraş makinesi kavgası! Eniştesine pala ile saldırdı... O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 11:14
Antalya’da vicdanları sızlatan olay! 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar | Video 03:13
Antalya'da vicdanları sızlatan olay! 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar | Video 26.08.2022 | 10:44
Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi | Video 00:39
Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi | Video 26.08.2022 | 10:44
Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi! O anlar kamerada | Video 01:54
Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi! O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 10:44
Tekirdağ’da şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video 02:57
Tekirdağ’da şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video 26.08.2022 | 10:30
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla korku dolu anlar yaşattı | Video 04:48
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla korku dolu anlar yaşattı | Video 26.08.2022 | 10:28
Avcılar’da börekçiden bilgisayar çalan şüpheli kamerada | Video 00:53
Avcılar'da börekçiden bilgisayar çalan şüpheli kamerada | Video 26.08.2022 | 09:45
Antalya’da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada | Video 02:18
Antalya'da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada | Video 26.08.2022 | 09:05
Denizli’de yolcu otobüsü refüje devrildi: 2’si ağır 28 yaralı | Video 03:56
Denizli'de yolcu otobüsü refüje devrildi: 2’si ağır 28 yaralı | Video 26.08.2022 | 09:17
Uşak’ta battaniye fabrikasında yangın | Video 01:12
Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın | Video 26.08.2022 | 08:47
İzmir’de 6 aylık hamile kadın oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı | Video 00:56
İzmir’de 6 aylık hamile kadın oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı | Video 26.08.2022 | 09:17
Muradiye’de çoban arazide ölü bulundu, 3 kişi gözaltına alındı | Video 00:43
Muradiye'de çoban arazide ölü bulundu, 3 kişi gözaltına alındı | Video 26.08.2022 | 09:17
Gündüz ölümden dönen Tatlıses, akşam tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp konser verdi | Video 09:40
Gündüz ölümden dönen Tatlıses, akşam tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp konser verdi | Video 26.08.2022 | 08:36
Kadınlardan sokak ortasında kıskançlık kavgası! Polisler zor anlar yaşadı, o anlar kamerada | Video 00:46
Kadınlardan sokak ortasında kıskançlık kavgası! Polisler zor anlar yaşadı, o anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 08:44
Pes dedirten baba! Çocuğu otomobili sürdü, kendisi arkada telefonla konuştu | Video 00:20
Pes dedirten baba! Çocuğu otomobili sürdü, kendisi arkada telefonla konuştu | Video 26.08.2022 | 08:36
Şarkıcı Gülşen tutuklandı | Video 00:59
Şarkıcı Gülşen tutuklandı | Video 26.08.2022 | 08:36

Üsküdar’da iki sokak kesişimine hatalı park edilen araçlar nedeniyle meydana gelen kaza, bir vatandaşın ağır yaralanmasına neden oldu. Sokak üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün park edilen araçlardan dolayı fark etmeyip çarptığı vatandaş yere düşerek ağır yaralandı. Aracın vatandaşa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki sokağın kesişimine hatalı park edilen araçların görüş açısını engellemesi nedeniyle, seyir halindeki otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin A.(43)'ya fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Hüseyin A. ağır yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Hüseyin A.'yı ambulansla Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

"ARKADAŞIM ŞU AN ÖLÜYOR OLABİLİR"
Mahalle sakini Sevil Dinçlok, "Sesleri duyup dışarı çıktık. Adam yerde yatıyordu. Beyaz bir araba vardı. Yaralıya müdahale etmeye çalışıyordu. Çok yağmur yağıyordu kazanın oluş anını görmedik. Ambulansları aradık. Yaralının kulağından kan geliyordu. Buraya büyük bir arabanın park etmesi sonucu beyaz araç yaralı vatandaşı görmüyor ve çarpıyor. Şu an hastanede beyin kanaması geçiriyor. 48 saat yoğun bakımda kalacak. Çöp arabaları da dönüş yapamıyor hatalı parklar yüzünden. Arkadaşım şu an ölüyor olabilir." şeklinde konuştu.

"ŞAHSIN DURUMU AĞIRMIŞ, BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ"
Mahalle sakini Tayfun Aras, "Arabalar caminin önüne hatalı park ediyorlar. Öyle olunca diğer sokaktan gelen arabalar kesişen yolu görmüyor. Bu da sürekli araçların insanlara çarpmasına yol açıyor. Hatalı park yapan servis vardı. Diğer araç sürücüsü de dönerken karşıya geçmek isteyen kişiye vurdu. Şahsın durumu ağırmış, beyin kanaması geçirmiş." dedi.

KAZA KAMERADA
Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan sürücünün iki sokak kesişimine hatalı şekilde park edilen araçlar nedeniyle yolda yürüyen yayayı fark etmediği ve yayaya çarptığı, otomobilin çarpığı yayanın da yere düştüğü görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA