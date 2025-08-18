Video Yaşam Veteriner ve ailesine ‘Sokak köpeklerini besledin’ dayağı iddiası | Video
18.08.2025 | 13:18

Adana’nın Pozantı ilçesinde yayla evinin önünde sokak köpeklerini besleyen veteriner, komşuları tarafından darp edildi. Annesi ve kardeşinin de darp edildiği olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Cumartesi günü Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'da veterinerlik yapan Melek Nida Urazan (32), geçtiğimiz hafta ailesinin yanına yaylaya gitti. Burada veteriner Urazan, belediyenin kısırlaştırdığı ve küpe taktığı sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Ancak Urazan'ın avukat olan komşusu Y.K. ve eşi F.K., durumdan rahatsız olup aileyi uyardı.

Uyarılara aldırış etmeyen Urazan, hayvanları beslemeye devam etti. Geçtiğimiz cumartesi günü ise evlerinin suyunun vanasının kapatılması üzerine Urazan'ın kardeşi 2 evin ortak alanına gidip vanayı açtı. Bunun üzerine Y.K. ve eşi F.K., Onur İbrahim Atay'a (27) saldırdı. Veteriner Melek Nida Urazan ve annesi Mürşide Atay (72) ise Onur İbrahim'i kurtarmaya gittiklerinde saldırıya uğradı. 72 yaşındaki Mürşide Atay sürüklendi. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırı sonlanırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda anne Atay'ın kaburgalarında kırık oluşurken Melek Nida'nın ve kardeşinin vücutlarının çeşitli yerleri morardı. Pozantı Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan veteriner ve ailesi Y.K. ile eşi F.K.'dan şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatan veteriner Melek Nida Urazan, "Biz burada belediyenin kısırlaştırdığı köpekleri beslerken bu şahıslar sürekli bize tehditler savurdular. Son olarak evimizin suyunu kestiler ve vanayı açmaya gittiğimizde bize saldırdılar. Annem yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kaburgalarında kırıklar oluştu. Bu şahıslardan şikayetçiyiz, umarım hak ettikleri cezayı alırlar. Bu adam avukat olmasına sığınıyor, 'Bana bir şey olmaz' diyor. Ancak görüntüler ortada, darp raporu da aldık. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

