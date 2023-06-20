Video Yaşam Yalova’da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı | Video
Yalova’da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı | Video

Yalova’da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı | Video

20.06.2023 | 15:09

Yalova-İzmit kara yolunda otomobille çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Yalova-Subaşı arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs, önünde seyreden bir otomobille çarptı. Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi Fabrikalar Mevkiinde yaşanan kazada çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarken içinde yolcular bulunan minibüs ise yan devrildi. Kaza sonrasında yaralanan 9 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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