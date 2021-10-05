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OTOMATİK OYNAT
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Yamaç paraşütçüsü 600 metreden kayalıklara çakıldı | Video 05.10.2021 | 19:09
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Çanakkale'de oltaya takılan 2,5 metrelik köpek balığı kamerada 05.10.2021 | 18:18
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2.5 metre boyunda camgöz köpekbalığını böyle yakaladı | Video 05.10.2021 | 17:53
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Şanlıurfa Viranşehir'de 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı! 05.10.2021 | 16:50
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SON DAKİKA: Esra Erol'da canlı yayında gözyaşlarına boğan acı haber! 05.10.2021 | 16:47
02:25
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Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı | Video 05.10.2021 | 16:36
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Denizli'de silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı 05.10.2021 | 16:18
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Ataşehir’de polisle pazarlık yapan değnekçiler kıskıvrak yakalandı | Video 05.10.2021 | 15:53
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Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı | Video 05.10.2021 | 15:32
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Halk otobüsündeki tartışma, yumruklu saldırıya dönüştü | Video 05.10.2021 | 14:15
Fethiye Babadağ'da yamaç paraşütü atlayışı yapan single pilot Seçkin Aydın (43) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 1700 metreden atlayışta 600 metreden kayalıklara düştü. Ekipler, yamaç paraşütü pilotuna askeri helikopter ile müdahale edebildi.