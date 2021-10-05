Video Yaşam Yamaç paraşütçüsü 600 metreden kayalıklara çakıldı | Video
Yamaç paraşütçüsü 600 metreden kayalıklara çakıldı | Video

Yamaç paraşütçüsü 600 metreden kayalıklara çakıldı | Video

05.10.2021 | 19:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yamaç paraşütçüsü 600 metreden kayalıklara çakıldı | Video 02:04
Yamaç paraşütçüsü 600 metreden kayalıklara çakıldı | Video 05.10.2021 | 19:09
Çanakkale’de oltaya takılan 2,5 metrelik köpek balığı kamerada 00:58
Çanakkale'de oltaya takılan 2,5 metrelik köpek balığı kamerada 05.10.2021 | 18:18
Esra Erol canlı yayın atv izle: 5 Ekim 2021 Salı atv izle! Esra Erol’da son bölüm: Ayşegül patronu ile aşkını kocasından gizliyor mu? 13:01
Esra Erol canlı yayın atv izle: 5 Ekim 2021 Salı atv izle! Esra Erol'da son bölüm: Ayşegül patronu ile aşkını kocasından gizliyor mu? 05.10.2021 | 18:04
2.5 metre boyunda camgöz köpekbalığını böyle yakaladı | Video 00:58
2.5 metre boyunda camgöz köpekbalığını böyle yakaladı | Video 05.10.2021 | 17:53
Esra Erol’da şok olay! 70 yaşındaki kadına skandal aşk tuzağı... 20 yaş küçük erkeğe milyonlarca TL... 11:13
Esra Erol'da şok olay! 70 yaşındaki kadına skandal aşk tuzağı... 20 yaş küçük erkeğe milyonlarca TL... 05.10.2021 | 17:35
Şanlıurfa Viranşehir’de ’torbacı’ operasyonu: 12 gözaltı! 00:53
Şanlıurfa Viranşehir'de 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı! 05.10.2021 | 16:50
SON DAKİKA: Esra Erol’da canlı yayında gözyaşlarına boğan acı haber! 09:10
SON DAKİKA: Esra Erol'da canlı yayında gözyaşlarına boğan acı haber! 05.10.2021 | 16:47
Zonguldak’ta koruma altındaki ayıyı vurup derisini yüzen muhtar ve kardeşine 60 bin TL ceza 02:25
Zonguldak'ta koruma altındaki ayıyı vurup derisini yüzen muhtar ve kardeşine 60 bin TL ceza 05.10.2021 | 14:39
Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı | Video 01:56
Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı | Video 05.10.2021 | 16:36
O tır sürücüsü kendini savundu Uyuyakalmadım! Hayvanlar huysuzlanınca TIR yan yattı | Video 02:49
O tır sürücüsü kendini savundu "Uyuyakalmadım! Hayvanlar huysuzlanınca TIR yan yattı" | Video 05.10.2021 | 16:36
Denizli’de silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı 02:34
Denizli'de silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı 05.10.2021 | 16:18
Ataşehir’de polisle pazarlık yapan değnekçiler kıskıvrak yakalandı | Video 00:35
Ataşehir’de polisle pazarlık yapan değnekçiler kıskıvrak yakalandı | Video 05.10.2021 | 15:53
İstanbul Arnavutköy’de korku dolu anlar! Polis baltalı, satırlı saldırganı böyle etkisiz hale getirdi... 05:58
İstanbul Arnavutköy'de korku dolu anlar! Polis baltalı, satırlı saldırganı böyle etkisiz hale getirdi... 05.10.2021 | 15:50
İznik’te Romalı komutan ve eşine ait olduğu iddia edilen 2 lahit bulundu | Video 03:00
İznik'te Romalı komutan ve eşine ait olduğu iddia edilen 2 lahit bulundu | Video 05.10.2021 | 15:32
Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı | Video 02:19
Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı | Video 05.10.2021 | 15:32
İstanbul’da Topkapı - Mescid-i Selam tramvayı yolda kalınca yolcular raylarda böyle yürüdü! 00:50
İstanbul'da Topkapı - Mescid-i Selam tramvayı yolda kalınca yolcular raylarda böyle yürüdü! 05.10.2021 | 14:40
Hande Erçel, lüks villasındaki giyinme odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı | Video 00:36
Hande Erçel, lüks villasındaki giyinme odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı | Video 05.10.2021 | 15:18
SON DAKİKA: Müge Anlı’da canlı yayında Şen kardeşler cinayeti ile ilgili şok iddia Bir erkekle yakaladım 04:40
SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında Şen kardeşler cinayeti ile ilgili şok iddia "Bir erkekle yakaladım" 05.10.2021 | 14:59
Ataşehir’de İSKİ çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı | Video 02:32
Ataşehir'de İSKİ çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı | Video 05.10.2021 | 14:35
Halk otobüsündeki tartışma, yumruklu saldırıya dönüştü | Video 06:04
Halk otobüsündeki tartışma, yumruklu saldırıya dönüştü | Video 05.10.2021 | 14:15

Fethiye Babadağ'da yamaç paraşütü atlayışı yapan single pilot Seçkin Aydın (43) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 1700 metreden atlayışta 600 metreden kayalıklara düştü. Ekipler, yamaç paraşütü pilotuna askeri helikopter ile müdahale edebildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA