Yamaç paraşütçüsü 600 metreden kayalıklara çakıldı | Video

Fethiye Babadağ'da yamaç paraşütü atlayışı yapan single pilot Seçkin Aydın (43) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 1700 metreden atlayışta 600 metreden kayalıklara düştü. Ekipler, yamaç paraşütü pilotuna askeri helikopter ile müdahale edebildi.