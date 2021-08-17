Video Yaşam Yangın bölgesinden ülkelerine dönen Azeri itfaiyecilere Sürmene'den de bıçak hediyesi | Video

Yangın bölgesinden ülkelerine dönen Azeri itfaiyecilere Sürmene'den de bıçak hediyesi | Video

Yangın bölgesinden ülkelerine dönen Azeri itfaiyecilere Sürmene'den de bıçak hediyesi | Video
17.08.2021 | 21:39

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Antalya ve Muğla’da çıkan orman yangınları ile mücadele için geçtiğimiz ay Azerbaycan’dan yangın bölgesine gelen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiyeciler, yangınların söndürülmesinin ardından görevlerini tamamlayarak ülkeleri Azerbaycan'a dönüşe başladılar. Dönüş yolunda Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinin ardından Sürmene ilçesinde de durdurulan kafileye yöreye has Sürmene bıçağı hediye edildi.

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