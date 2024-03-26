Yayla'dan Günün Menüsü: Mercimek Çorbası, Etli Nohut, Yoğurtlu Fellah Köftesi 26.03.2024 | 09:42 Ev yapımı tadında, katkısız, koruyucusuz Yayla Yemek Hazır Etli Nohut, Yayla Yemek Hazır Mercimek Çorbası ve yoğurtlu fellah köftesi ile lezzeti de proteini de bol bir menü! VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

•2 Su Bardağı Yayla Köftelik Bulgur

•1 Su Bardağı Un

•1 Adet Yumurta

•1 Yemek Kaşığı Domates Salçası

•½ Yemek Kaşığı Biber Salçası

•Tuz

Sos İçin;

•2 Diş Sarımsak

•Yoğurt

•1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

•2 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ

Yapılışı:

Soğuk suyla ıslattığımız Yayla Köftelik Bulguru'a salçayı, unu, tuzu ve yumurtayı ilave ederek iyice karıştırıyoruz. Ara ara sıcak su ilave ederek kıvam almasını sağladığımız karışımı 5 dakika dinlendirdikten sonra fındık büyüklüğünde parçalar alarak kaynayan tuzlu suya atıyoruz. 5-6 dakika haşladığımız köfteleri aldığımız tabağa yoğurtlu sosumuzu ekliyoruz. Son dokunuşumuzu yoğurtlu sos ile yapıyoruz…

Afiyet olsun!

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