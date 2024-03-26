Yayla'dan Günün Menüsü: Mercimek Çorbası, Etli Nohut, Yoğurtlu Fellah Köftesi
Ev yapımı tadında, katkısız, koruyucusuz Yayla Yemek Hazır Etli Nohut, Yayla Yemek Hazır Mercimek Çorbası ve yoğurtlu fellah köftesi ile lezzeti de proteini de bol bir menü!
Malzemeler:
•2 Su Bardağı Yayla Köftelik Bulgur
•1 Su Bardağı Un
•1 Adet Yumurta
•1 Yemek Kaşığı Domates Salçası
•½ Yemek Kaşığı Biber Salçası
•Tuz
Sos İçin;
•2 Diş Sarımsak
•Yoğurt
•1 Tatlı Kaşığı Pul Biber
•2 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ
Yapılışı:
Soğuk suyla ıslattığımız Yayla Köftelik Bulguru'a salçayı, unu, tuzu ve yumurtayı ilave ederek iyice karıştırıyoruz. Ara ara sıcak su ilave ederek kıvam almasını sağladığımız karışımı 5 dakika dinlendirdikten sonra fındık büyüklüğünde parçalar alarak kaynayan tuzlu suya atıyoruz. 5-6 dakika haşladığımız köfteleri aldığımız tabağa yoğurtlu sosumuzu ekliyoruz. Son dokunuşumuzu yoğurtlu sos ile yapıyoruz…
Afiyet olsun!
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