Zonguldak'ta kar manzaraları mest etti | Video
Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar, Zonguldak-İstanbul karayolunda kartpostallık manzaralar oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle ekipler teyakkuza geçti. Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kar küreme araçları Zonguldak-İstanbul karayolunda hazırda bekletildi.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışından dolayı kapalı köy yollarının olmadığı öğrenildi. Öte yandan beyaz gelinliğini giyen ormanlar kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar manzarası dron ile havadan görüntülendi.
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