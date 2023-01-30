Zonguldak'ta kar manzaraları mest etti | Video 30.01.2023 | 14:41 Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar, Zonguldak-İstanbul karayolunda kartpostallık manzaralar oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle ekipler teyakkuza geçti. Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kar küreme araçları Zonguldak-İstanbul karayolunda hazırda bekletildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gece karayolunda etkili olan kar nedeniyle kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi. Zonguldak-İstanbul karayolu Kandilli beldesi mevkisinde karın ardından sis de etkili oldu. Hava sıcaklıklarının -1 derecelere kadar düşmesiyle birlikte sürücüler dikkatli seyretti. Kar nedeniyle köy yolunda aracını bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Muhammed Efe, "Araba aşağıda kaldı. Köy yolundan çıkamadım. Kdz. Ereğli ilçesinde işyerim var. Oraya gideceğim. Kar geceden itibaren yağmaya başladı. Cemaller köyünde oturuyorum. Yağmur diyordu. Kar beklemiyorduk" dedi.Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışından dolayı kapalı köy yollarının olmadığı öğrenildi. Öte yandan beyaz gelinliğini giyen ormanlar kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar manzarası dron ile havadan görüntülendi.