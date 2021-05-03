Video Yaşam Zonguldak'ta kaza yapan sürücüden 'Ramazan' açıklaması!

Zonguldak'ta kaza yapan sürücüden 'Ramazan' açıklaması!

Zonguldak'ta kaza yapan sürücüden 'Ramazan' açıklaması!
03.05.2021 | 08:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir'de genç kızlardan skandal görüntüler! Fenomen olmak isteyen kızlar, kendilerinden küçük 2 kızı böyle dövdü 00:15
İzmir'de genç kızlardan skandal görüntüler! Fenomen olmak isteyen kızlar, kendilerinden küçük 2 kızı böyle dövdü 03.05.2021 | 09:25
30 yıldır geleneksel yöntemle bakır tepside kadayıf üretiyor | Video 02:47
30 yıldır geleneksel yöntemle bakır tepside kadayıf üretiyor | Video 03.05.2021 | 09:04
Zonguldak'ta kaza yapan sürücüden 'Ramazan' açıklaması! 02:30
Zonguldak'ta kaza yapan sürücüden 'Ramazan' açıklaması! 03.05.2021 | 08:38
Aydın'da korkutan yılan istilası kamerada! Uzmanlardan önemli siyah yılan uyarısı Kesinlikle... 01:46
Aydın'da korkutan yılan istilası kamerada! Uzmanlardan önemli siyah yılan uyarısı "Kesinlikle..." 03.05.2021 | 08:38
Bursa'da akılalmaz olay... Telefonla konuşan genç kadın pencereden düşerek ağır yaralandı 00:44
Bursa'da akılalmaz olay... Telefonla konuşan genç kadın pencereden düşerek ağır yaralandı 03.05.2021 | 08:40
Ankara kağıt toplayıcılarının birbirine girdiği bölge kavgası kamerada 00:37
Ankara kağıt toplayıcılarının birbirine girdiği bölge kavgası kamerada 03.05.2021 | 08:38
4. kattan aşağıya dört ayak üstüne düşen kedi kamerada | Video 00:23
4. kattan aşağıya dört ayak üstüne düşen kedi kamerada | Video 03.05.2021 | 08:11
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı | Video 01:55
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı | Video 03.05.2021 | 08:13
Telefonla konuşurken pencereden düştü | Video 00:44
Telefonla konuşurken pencereden düştü | Video 03.05.2021 | 08:02
Sahte izin belgesiyle yakalandı, Açılışımız var diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi | Video 04:17
Sahte izin belgesiyle yakalandı, "Açılışımız var" diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi | Video 03.05.2021 | 08:02
TRT EBA TV 3 Mayıs 2021 Pazartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (3 Mayıs 2021 Pazartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 03.05.2021 | 07:09
TRT EBA TV izle! 3 Mayıs Pazartesi Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (3 Mayıs Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 03.05.2021 | 06:53
İzmir’de görme engelli kedi için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 04:15
İzmir’de görme engelli kedi için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 02.05.2021 | 17:13
Sigara dumanı yüzünden tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktü | Video 00:57
Sigara dumanı yüzünden tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktü | Video 02.05.2021 | 16:36
30 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 04:33
30 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 02.05.2021 | 16:36
10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti, geriye bu görüntüler kaldı | Video 02:16
10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti, geriye bu görüntüler kaldı | Video 02.05.2021 | 16:21
İki kiloluk ahtapot tam kapanmada kıyıya geldi | Video 01:16
İki kiloluk ahtapot tam kapanmada kıyıya geldi | Video 02.05.2021 | 16:14
Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi.. Çarşının altına tünel kazmışlar | Video 01:05
Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi.. Çarşının altına tünel kazmışlar | Video 02.05.2021 | 15:23
Turistler yarım metrelik balon balıklarını elleriyle tutmaya çalıştı | Video 00:21
Turistler yarım metrelik balon balıklarını elleriyle tutmaya çalıştı | Video 02.05.2021 | 15:18
Jip ile motosikletin tehlikeli yarışı kamerada | Video 00:27
Jip ile motosikletin tehlikeli yarışı kamerada | Video 02.05.2021 | 13:15

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu çarptığı otomobil sürücüsünün yaralanmasına neden olan Hüseyin Çakmak, "Ramazan'ın azizliği işte, durdum ama vurmuşum. Olay bu kadar kolay" diyerek kendini savundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı yolu organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. Hüseyin Çakmak yönetimindeki 67 SN 060 plakalı otomobil kavşakta kırmızı ışıkta geçerek Kürşat Şahin yönetimindeki 67 SG 169 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Kürşat Şahin yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Şahin, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazanın oluş şeklini anlatan Hüseyin Çakmak, "Kırmızı ışıkta geçmişim. Ramazan'ın azizliği işte. Durdum ama vurmuşum. Olay bu kadar kolay." dedi. Hüseyin Çakmak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA