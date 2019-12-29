Hatay'da zehir enjekte edilen köpeğin kan donduran ölüm anı görüntüleri sosyal medyada olay oldu!
Hatay'ın Hassa ilçesinde, zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği anlara ilişkin ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu! Can çekişerek ölen köpeğin kan donduran görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekerken yetkilileri olayın sorumlularını bulmak için harekete geçti.
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