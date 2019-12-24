İstanbul Kağıthane'de eşine kurşun yağdırıp kaçan koca, ölü bulundu

İstanbul Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak için iş yerine gelen Yusuf E., barışma teklifini kabul etmeyen eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna üç kurşun isabet eden Öznur E. kanlar içinde yere yığılırken saldırıyı gerçekleştiren öfkeli koca koşarak kaçmıştı. Zanlının peşine düşen emniyet güçleri Yusuf E.'yi kanlar içinde ölü buldu.