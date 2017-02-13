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Can Bartu kimdir?

Can Bartu, 1936 doğumlu, Fenerbahçe’li, efsanevi futbolcu. 1 Ocak 1961’de, Fiorentina – Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa Kupaları’nda final maçı oynayan, ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan futbolseverler tarafından, “Sinyor Bartu” şeklinde adlandırılan Bartu, Türk futbolunun unutulmazları arasındaki yerini aldı.Caner Bartu kimdir? İşte kariyeri ve hayatı...

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Can Bartu 30 Ocak 1936'da, İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spora, Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez, basketbol milli takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan'ın aracılığıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.

1955 – 1961 seneleri arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Bartu, 28 kez milli oldu. 1958'de Türkiye – Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in sakson yedi dakikasında kaleye geçti ve bu maçta,, Türk Milli Takımı oyuncusunun, kendi kalesine attığı gol sonucu, 1 gol yemiş oldu.

Milli takımdaki başarılı futbolu ile dikkat çeken Bartu, 1961'de, İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. 1962'de Venezia takımında oynayan Bartu, 1964'de de Lazio'da oynadı.

İtalya'da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967'de, Türkiye'ye dönerek, eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Teknik ve zarif oyunu ile göz dolduran Bartu, Sarı-Lacivertli forma altında 326 maç oynadı, 162 gol attı.

Üç yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu, 1969'da, Metin Oktay'ın, İstanbul'da, Galatasaray – Fenerbahçe arasında oynanan jübilesinde, Metin Oktay kısa bir süre Fenerbahçe forması giyerken, maça Galatasaray formasıyla çıkarak, bu jubileyi ölümsüzleştirmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, Türk milli takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur.

1970 yılında futbolu bırakan ve spor gazeteciliği yapmaya başlayan Can Bartu, halen, çeşitli basın ve yayın organlarında futbol yorumculuğu yapmaktadır.

12 Nisan 2019 Cuma günü hayatını kaybetti.

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