Altın fiyatlarından son dakika 14 Ocak gelişmeleri: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Altın fiyatları grafiğindeki düşüş bir süredir devam ediyor. Koronavirüs aşısının bulunması ve uygulanmaya geçişi ile beraber kritik seviyedeki yükselişi terse dönen sarı metal büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alırken tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 14 Ocak 2021 altın fiyatları ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarından son dakika verileri…

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR!

Bugün altın fiyatlarından sabah saatlerinde gelen verilere göre; gram fiyatı 438 TL'den işlem gören sarı metalin çeyrek fiyatının ise 715 TL'ye düştüğü gözlemlendi. Bu kapsamda uzmanlar bu düşüşün gelen olumlu yöndeki aşı haberleriyle düşüşünü sürdüreceği yönünde görüşlerini bildirdi…