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Altın fiyatlarından 14 Ocak gelişmeleri: Tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar?

Serbest piyasalardan gelen gelişmeleri binlerce vatandaşın gün içerisinde gündemine gelmeye devam ediyor. Salgın sürecinden direkt olarak etkilenen yatırım aracı son dönemde gelen aşı haberlerinin ardından yaşadığı düşüş hareketini sürdürürken sabah saatlerindeki verilere göre gram fiyatının 438 TL’den işlem gördüğü kaydedildi. Peki, 14 Ocak 2021 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 07:52 ABONE OL
Altın fiyatlarından son dakika 14 Ocak gelişmeleri: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Altın fiyatları grafiğindeki düşüş bir süredir devam ediyor. Koronavirüs aşısının bulunması ve uygulanmaya geçişi ile beraber kritik seviyedeki yükselişi terse dönen sarı metal büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alırken tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 14 Ocak 2021 altın fiyatları ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarından son dakika verileri…

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR!

Bugün altın fiyatlarından sabah saatlerinde gelen verilere göre; gram fiyatı 438 TL'den işlem gören sarı metalin çeyrek fiyatının ise 715 TL'ye düştüğü gözlemlendi. Bu kapsamda uzmanlar bu düşüşün gelen olumlu yöndeki aşı haberleriyle düşüşünü sürdüreceği yönünde görüşlerini bildirdi…

ATA ALTIN

  • Alış: 2.964,00
  • Satış: 2.987,00

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CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.945,00
  • Satış: 2.989,00

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GRAM ALTIN

  • Alış: 443,50
  • Satış: 443,57

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.442,00
  • Satış: 1.460,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 722,00
  • Satış: 730,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.843,88
  • Satış: 2.900,12

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 401,54
  • Satış: 417,07

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatlarından son dakika 14 Ocak gelişmeleri: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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