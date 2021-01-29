Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir grafik içerisinde bulunan altının gram fiyatı bugün 436 lira civarından işlem görüyor. Salgının getirdiği ekonomik olumsuzluk altın fiyatları üzerindeki artışın ana nedeni olmuştu. Geçtiğimiz yıl zirve rakamlarını gören altın, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile birlikte düşüşe geçmişti. Altın fiyatları bu haftada hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip görebilirsiniz.
Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayının son günlerinde nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.
Haberimizden, 29 Ocak 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
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