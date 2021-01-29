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Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı : 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan haftanın son işlem gününde haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle zirve rakamlarını gören altın, gelen aşı haberleri ile birlikte, kademeli olarak düşüşe geçmişti. Bu haftada inişli çıkışlı bir grafik sergileyen , sabah saatlerinden itibaren küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından araştırılıyor. fiyatı bugün 436 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş grafiği içerisinde ilerliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel ve canlı altın fiyatları

Giriş Tarihi: 29.1.2021 14:50 Son Güncelleme: 29.1.2021 14:50 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir grafik içerisinde bulunan altının gram fiyatı bugün 436 lira civarından işlem görüyor. Salgının getirdiği ekonomik olumsuzluk altın fiyatları üzerindeki artışın ana nedeni olmuştu. Geçtiğimiz yıl zirve rakamlarını gören altın, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile birlikte düşüşe geçmişti. Altın fiyatları bu haftada hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip görebilirsiniz.

29 OCAK 2021 GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayının son günlerinde nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 29 Ocak 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.910,00
  • Satış: 2.953,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.920,00
  • Satış: 2.964,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 436,61
  • Satış: 436,69

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.421,00
  • Satış: 1.445,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 711,00
  • Satış: 723,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.818,69
  • Satış: 2.875,90

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 394,50
  • Satış: 423,76

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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