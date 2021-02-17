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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar gündeminde yer almaya devam ediyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta başından beri ciddi düşüşler yaşıyor. Serbest piyasaların üçüncü işlem gününde de altındaki düşüş devam ediyor. Altın fiyatları ne kadar sorusu ise gün içerisinde en çok araştırılan konu olarak öne çıkıyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatı aşağı yönlü düşüşünü sürdürüyor. 17 Şubat 2021 güncel ve canlı altın fiyatları A Para altın fiyatları sayfasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 17.2.2021 16:15 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dakika: Geçtiğimiz yıl rekor rakamları gören altın fiyatları Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüş yaşamaya başlamıştı. Yeni yılda ise adeta dip rakamları gören altın ile ilgili Kapalıçarşı'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gram altının fiyatı haftanın üçüncü işlem gününde 402 TL'den değer görüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu yönde, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber alım satım almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

17 ŞUBAT YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

17 Şubat 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.689,00

Satış: 2.753,00

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.678,00
  • Satış: 2.719,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 402,45
  • Satış: 402,56

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.313,00
  • Satış: 1.354,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 656,00
  • Satış: 677,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.585,25
  • Satış: 2.636,52

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 364,65
  • Satış: 392,76

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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