Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dakika: Geçtiğimiz yıl rekor rakamları gören altın fiyatları Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüş yaşamaya başlamıştı. Yeni yılda ise adeta dip rakamları gören altın ile ilgili Kapalıçarşı'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gram altının fiyatı haftanın üçüncü işlem gününde 402 TL'den değer görüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu yönde, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber alım satım almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

17 ŞUBAT YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

17 Şubat 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.689,00

Satış: 2.753,00