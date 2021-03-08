SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Piyasalarının kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ederken, yeni haftaya gram altın yükseliş ile başladı. Geçtiğimiz haftayı 411 lira civarından kapatan altın, şu anda 415 lira civarında seyrediyor. Gram altın ile beraber, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 8 Mart güncel ve canlı altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI / MART 2021

8 Mart 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.784,00

Satış: 2.862,00