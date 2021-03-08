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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle rekor rakamları gören altın, yeni yıl ile birlikte sert düşüş yaşamıştı. Haftanın ilk işlem gününde gram altın fiyatı hafif bir yükseliş ile 415 lira civarında seyrediyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da hareketli grafiğini sürdürüyor. 'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 8 Mart 2021 bugün güncel ve canlı altın fiyatları

Giriş Tarihi: 8.3.2021 13:53 Son Güncelleme: 8.3.2021 13:54 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Piyasalarının kalbinin attığı 'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ederken, yeni haftaya gram altın yükseliş ile başladı. Geçtiğimiz haftayı 411 lira civarından kapatan altın, şu anda 415 lira civarında seyrediyor. Gram altın ile beraber, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 8 Mart güncel ve canlı altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI / MART 2021

8 Mart 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.784,00

Satış: 2.862,00

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.739,00
  • Satış: 2.781,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 411,19
  • Satış: 411,29

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.347,00
  • Satış: 1.373,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 674,00
  • Satış: 686,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

  • Alış: 2.646,84
  • Satış: 2.698,17

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 373,99
  • Satış: 402,46

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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