Altın fiyatları 25 Mart bugün son durum | Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün kaç para?

Altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği, serbest piyasaların dördüncü işlem günü olan 25 Mart 2021 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı, yükseliş trendini sürdürürken bugün de 443 TL'den değer görüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış-satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.
Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart'ın sonuna doğru nasıl bir grafik içerisinde ilerleyeceği yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.
25 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;
ATA ALTIN