Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları 25 Mart bugün son durum | Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün kaç para?
Giriş Tarihi: 25.3.2021 12:44

25 Mart bugün son durum | Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve fiyatları bugün kaç para?

Altın fiyatları 25 Mart bugün son durum | Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün kaç para?

Serbest piyasaların dördüncü işlem gününde anlık ve canlı hareketliliği yakından izleniyor. Hafta başından bu yana yükseliş içerisinde olan fiyatı bugün 443 TL'den satılıyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalanma yaşasa da ağırlıklı olarak yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 25 Mart 2021 Perşembe güncel ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketliliği, serbest piyasaların dördüncü işlem günü olan 25 Mart 2021 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. fiyatı, yükseliş trendini sürdürürken bugün de 443 TL'den değer görüyor. canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış-satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart'ın sonuna doğru nasıl bir grafik içerisinde ilerleyeceği yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 25 MART 2021

25 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.926,00
  • Satış: 2.992,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.934,00
  • Satış: 2.978,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 443,74
  • Satış: 443,84

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.432,00
  • Satış: 1.464,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 399,92
  • Satış: 429,39

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları 25 Mart bugün son durum | Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün kaç para?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA