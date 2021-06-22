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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları için ivme tersine döndü! 22 Haziran 2021 gram altın, yarım altın, tam altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.6.2021 18:33 Son Güncelleme: 22.6.2021 18:33

Altın fiyatları için ivme tersine döndü! 22 Haziran 2021 , yarım altın, tam altın ve fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları için ivme tersine döndü! 22 Haziran 2021 gram altın, yarım altın, tam altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Serbest piyasaların ikinci işlem günü geride kalırken anlık ve canlı altın fiyatları kritik seviyenin altına indi. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan fiyatı bugün düşüşe geçti. fiyatı da gram altına paralel olarak düşüş eğilimi gösteriyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları için de ivme tersine döndü. Serbest piyasada bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 22 Haziran 2021 Salı canlı altın alış satış fiyatı!

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliğinde... Altın fiyatları, piyasaların ikinci işlem gününde de yakından izleniyor. Düğün ve nikah sezonuna paralel olarak 22 ayar bilezik, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına ilgi bir hayli arttı. Hâl böyle olunca, fiyatı ve fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da , , cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışıyor.

İşte, 22 Haziran 2021 Salı günü canlı altın fiyatları...

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.261,00
  • Satış: 3.326,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.290,00
  • Satış: 3.339,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 496,09
  • Satış: 496,15

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 804,00
  • Satış: 818,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.609,00
  • Satış: 1.635,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 448,00
  • Satış: 479,33

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.173,85
  • Satış: 3.238,22

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları için ivme tersine döndü! 22 Haziran 2021 gram altın, yarım altın, tam altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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