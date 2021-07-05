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Haberler Ekonomi Haberleri Canlı altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 5.7.2021 07:09 Son Güncelleme: 5.7.2021 07:13

Canlı altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükseliş ile kapatmış ve fiyatlardaki inişli çıkışlı hareketlilik hafta boyunca devam etmişti. Gram altın, haftalık kapanışı 498,46 TL seviyesinde yaptı. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte yatırımcılar, Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ile aylara ve haftalara göre altının dönemlik seyrini araştırıyor. Haberimizde, 22 ayar bilezik, tam altın, Cumhuriyet, ONS, ata altın, yarım altın, çeyrek ve gram altın fiyatları yer alıyor.

Altın fiyatları hareketli seyrini sürdürürken, uzman yorumları ve "altın düşer mi, yükselir mi" sorularının yanıtı araştırılıyor. Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam altın, Ata altın, yarım altın, gram ve çeyrek altın fiyatları, altın alış satış işlemleri öncesi merak konusu oluyor. Peki, 5 Temmuz canlı altın fiyatları nasıl seyrediyor ve bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Temmuz ayında yeni haftanın ilk işlem gününe ait altın fiyatı ve dönemlere göre altın grafikleri…

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.257,00
  • Satış: 3.336,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.299,00
  • Satış: 3.336,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 498,73
  • Satış: 498,80

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 808,00
  • Satış: 820,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.617,00
  • Satış: 1.641,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 450,12
  • Satış: 481,53

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.184,68
  • Satış: 3.246,28

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Canlı altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! Bugün 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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