İsmail Demir 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! HİSAR'dan iki müjde birden





HİSAR O+ SERİ ÜRETİME GEÇİYOR

HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, son olarak gerçekleştirdiği harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha etmeyi başardı. Sistem böylece seri üretime geçme aşamasına geldi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HİSAR O+ Sistemi dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek.