Avrupa’nın en büyüğü olacak: 1 yılda 1 milyon üretim!

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, bir yıl önce hizmete açılan fabrikanın bu sürede önemli bir yol aldığını belirterek "Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve yerli üretim ihtiyacı açısından öncü nitelikte bir yatırım oldu. Bu sorumluluğun bilincinde olarak yalnızca paneli ve enerjiyi değil teknolojiyi de geliştiren bir üretim merkezi olmayı hedefledik. 100'den fazla mühendis ve araştırmacımızın görev yaptığı Ar-Ge merkezimizin yürüttüğü çok önemli çalışmaların yanı sıra üretim teknolojilerinde ve uygulamada büyük başarılara imza attık. Fabrikamız 1. yaşına girerken 1 milyon panel üretti. Bunun yanı sıra M 10 model üretimine ve satışına başladık. Üretilen 1 milyon panelin 996 bini ilk fazını tamamladığımız Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde kullanıldı. Kapasite artışıyla birlikte 1,400 olan çalışan sayısının da 2 bin 100'e ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

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