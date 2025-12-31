Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 00:55

Bolu'da bugün okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Bolu kar tatili için Valilik duyurdu!

Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Salı günü eğitime 1 gün ara verilmesinin ardından gözler, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için yapılacak kar tatili açıklamalarına çevrildi. Peki, Bolu'da okullar tatil mi? 31 Aralık 2025 Bolu'da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?

Kar yağışının gün boyunca aralıklarla etkili olduğu Bolu'da, ulaşımda yaşanan aksamalar ve buzlanma riski nedeniyle okulların durumu yeniden gündeme geldi. Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmesinin ardından, 31 Aralık 2025 tarihinde okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor. Peki, yarın Bolu'da okullar tatil mi? 31 Aralık Bolu'da okullar kapalı mı açık mı?

YARIN BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valiliği, 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

30 ARALIK 2025 BOLU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 30 Aralık 2025 Salı günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.
Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.

