Haberler
Fotohaber
Bolu'da bugün okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Bolu kar tatili için Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 31.12.2025 00:55
Bolu'da bugün okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Bolu kar tatili için Valilik duyurdu!
Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Salı günü eğitime 1 gün ara verilmesinin ardından gözler, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için yapılacak kar tatili açıklamalarına çevrildi. Peki, Bolu'da okullar tatil mi? 31 Aralık 2025 Bolu'da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?