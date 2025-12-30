Yarın Kastamonu’da okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması! 31 Aralık Kastamonu’da okul var mı?

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da 30 Aralık 2025 Salı günü kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma oluştuğu belirtildi. Ancak 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için kar tatili açıklaması henüz gelmedi.