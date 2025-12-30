Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 15:38

Yarın Kastamonu’da okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması! 31 Aralık Kastamonu'da okul var mı?

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle "Yarın Kastamonu'da okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler, 31 Aralık günü için Kastamonu Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasını yakından takip ediyor. Valilikten gelen son duyurular doğrultusunda okulların durumu netleşti.

Yoğun kar yağışı sonrası Kastamonu'da eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 31 Aralık için okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar, Kastamonu Valiliği tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 31 Aralık yarın Kastamonu'da okullar tatil mi?

31 ARALIK KASTAMONU'DA OKUL VAR MI?

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezi ile ilçelerde yoğun şekilde yağan karın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, yüksek rakımlı ilçelerde ise 60 santimetrenin üzerine çıktı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürken, karın kent merkezinde oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da 30 Aralık 2025 Salı günü kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma oluştuğu belirtildi. Ancak 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için kar tatili açıklaması henüz gelmedi.

