Yarın Kastamonu’da okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması! 31 Aralık Kastamonu'da okul var mı?
Giriş Tarihi: 30.12.2025 15:38
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle "Yarın Kastamonu'da okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler, 31 Aralık günü için Kastamonu Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasını yakından takip ediyor. Valilikten gelen son duyurular doğrultusunda okulların durumu netleşti.