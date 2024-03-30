Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
18:30
Bursa Büyükorhan seçim sonuçları sorgulama | 2024 Büyükorhan yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Büyükorhan ilçesindeki seçim sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, 31 Mart'taki seçimlerin sonucunu merakla bekliyor. Seçmenler, seçimi kimin kazandığını anlık olarak öğrenmek için Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun Büyükorhan yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'ün canlı ve anlık oy oranlarıyla ilgili detayları da sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.