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Haberler Galeri Bursa Büyükorhan seçim sonuçları sorgulama | 2024 Büyükorhan yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 18:30

Bursa Büyükorhan seçim sonuçları sorgulama | 2024 Büyükorhan yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Büyükorhan ilçesindeki seçim sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, 31 Mart'taki seçimlerin sonucunu merakla bekliyor. Seçmenler, seçimi kimin kazandığını anlık olarak öğrenmek için Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun Büyükorhan yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'ün canlı ve anlık oy oranlarıyla ilgili detayları da sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

Bursa Büyükorhan seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Büyükorhan yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Büyükorhan ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak olan belediye başkanlarını halk oylamasıyla seçecekler. Bu süreçte, Büyükorhan ilçesindeki seçmenler, 31 Mart akşamı YSK'nın Büyükorhan yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilecekler. İşte, 2024 Büyükorhan yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları...

BURSA BÜYÜKORHAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa Büyükorhan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bursa Büyükorhan seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Büyükorhan yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

BURSA BÜYÜKORHAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Kamil Turhan

CHP: Mustafa Oktay

İYİ Parti: Sevim Alkış

Yeniden Refah Partisi: Ahmet Korkmaz

Bursa Büyükorhan Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa Büyükorhan seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Büyükorhan yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

BURSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Bursa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Büyükorhan Seçim Sonuçları

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Bursa Büyükorhan seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Büyükorhan yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

BURSA BÜYÜKORHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Bursa Büyükorhan'da AK Parti Kamil Turhan, CHP Mustafa Oktay, İYİ Parti Sevim Alkış, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi Ahmet Korkmaz ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bursa Büyükorhan seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Büyükorhan yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

BURSA BÜYÜKORHAN MAHALLELERİ

Büyükorhan'da 43 mahalle vardır:

  1. Akçasaz
  2. Aktaş
  3. Armutçuk
  4. Bademlik
  5. Balaban
  6. Bayındır
  7. Burunca
  8. Cumhuriyet
  9. Çakıryenice
  10. Çeribaşı
  11. Danacılar
  12. Danaçalı
  13. Demirler
  14. Derecik
  15. Durhasan
  16. Düğüncüler
  17. Elekçalı
  18. Ericek
  19. Gedikler
  20. Geynik
  21. Hacıahmetler
  22. Hacılar
  23. Hemşeriler
  24. Hocahasan
  25. İsmetiye
  26. Karaağız
  27. Karaçukur
  28. Karalar
  29. Kayapa
  30. Kınık
  31. Kuşlar
  32. Mazlumlar
  33. Orhan
  34. Osmanlar
  35. Örencik
  36. Özlüce
  37. Perçin
  38. Pınarköy
  39. Pirebeyler
  40. Sarnıç
  41. Tekerler
  42. Yenice
  43. Zaferiye
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