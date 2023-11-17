Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 14:05

20 kilo veren sarışın olan Bergüzar Korel çok benzetildiği Sinem Kobal ile yan yana poz verdi! "İkiz gibi oldunuz"

Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı öyle ki neredeyse eskisinden bile zayıf oldu. 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bir de meme küçültme operasyonu geçirdi. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzemişti. Bazı hayranları ise güzel oyuncuyu Sinem Kobal'a benzetmişti. Bergüzar Korel ile Sinem Kobal katıldıkları bir gecede biraraya geldi. Güzellikleriyle nefes kesen Bergüzar Korel ile Sinem Kobal'ın yan yana karesine "İkiz gibisiniz" yorumları yağdı...