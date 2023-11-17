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Haberler Galeri 20 kilo veren sarışın olan Bergüzar Korel çok benzetildiği Sinem Kobal ile yan yana poz verdi! "İkiz gibi oldunuz"
Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 14:05

20 kilo veren sarışın olan Bergüzar Korel çok benzetildiği Sinem Kobal ile yan yana poz verdi! "İkiz gibi oldunuz"

Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı öyle ki neredeyse eskisinden bile zayıf oldu. 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bir de meme küçültme operasyonu geçirdi. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzemişti. Bazı hayranları ise güzel oyuncuyu Sinem Kobal'a benzetmişti. Bergüzar Korel ile Sinem Kobal katıldıkları bir gecede biraraya geldi. Güzellikleriyle nefes kesen Bergüzar Korel ile Sinem Kobal'ın yan yana karesine "İkiz gibisiniz" yorumları yağdı...

20 kilo veren sarışın olan Bergüzar Korel çok benzetildiği Sinem Kobal ile yan yana poz verdi! İkiz gibi oldunuz

Yeni imajının yanı sıra fit hali ile de dikkat çeken Bergüzar Korel paylaşımlarına yenilerini ekledi. Bergüzar Korel son olarak katıldığı bir gecede nefes kesti...

20 kilo veren sarışın olan Bergüzar Korel çok benzetildiği Sinem Kobal ile yan yana poz verdi! İkiz gibi oldunuz

İnstagram'da 2.2 milyon kişinin takip ettiği Bergüzar Korel son olarak bir dergi için poz vermişti.

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20 kilo veren sarışın olan Bergüzar Korel çok benzetildiği Sinem Kobal ile yan yana poz verdi! İkiz gibi oldunuz

Birbirinden güzel fotoğrafları çekilen Bergüzar Korel'in incecik kaldığı dikkatlerden kaçmamıştı.

20 kilo veren sarışın olan Bergüzar Korel çok benzetildiği Sinem Kobal ile yan yana poz verdi! İkiz gibi oldunuz

Aldığı hamilelik kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı öyle ki neredeyse eskisinden bile zayıf oldu. 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel'in bir de meme küçültme ameliyat olduğu söylenmişti.

20 kilo veren sarışın olan Bergüzar Korel çok benzetildiği Sinem Kobal ile yan yana poz verdi! İkiz gibi oldunuz

Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel paylaşımlarına yenilerini eklerken güzelliğiyle dudak uçuklattı.

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