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Haberler Galeri 5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer filinta gibi oldu! Ünlü komedyen Ata Demirer'in smokinli pozlarına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 20.11.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 09:54

5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer filinta gibi oldu! Ünlü komedyen Ata Demirer'in smokinli pozlarına beğeni yağdı!

Kariyer basamaklarını tırmandığı ilk yıllardan bu yana hep kilolu halleri ile bildiğimiz Ata Demirer geçtiğimiz yıl büyük değişim için ilk adımı atmıştı. Doğayla iç içe yaşamı ile herkesi kendisine imrendiren Ata Demirer'in görüntüsündeki değişime de övgüler yağıyor. Günden güne zayıflayan Ata Demirer'in son hali beğeni topladı. Ata Demirer'den yeni pozlar geldi. 5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer, smokiniyle pozlar verdi. "Filinta gibi oldun Ata" "Abi sen ne yaptın helal olsun" yorumları yağan Ata Demirer'in smokinli pozları ilgi odağı oldu...

5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer filinta gibi oldu! Ünlü komedyen Ata Demirer’in smokinli pozlarına beğeni yağdı!

Fit olma yolunda hızla ilerleyen Ata Demirer'den yeni pozları geldi! Instagram'da 2.3 milyon kişinin takip ettiği ünlü komedyen Ata Demirer'in smokinli paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer filinta gibi oldu! Ünlü komedyen Ata Demirer’in smokinli pozlarına beğeni yağdı!

Günden güne zayıflayan Ata Demirer'in son hali beğeni topladı.

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5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer filinta gibi oldu! Ünlü komedyen Ata Demirer’in smokinli pozlarına beğeni yağdı!

Kariyer basamaklarını tırmandığı ilk yıllardan bu yana hep kilolu halleri ile bildiğimiz Ata Demirer geçtiğimiz yıl büyük değişim için ilk adımı atmıştı.

5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer filinta gibi oldu! Ünlü komedyen Ata Demirer’in smokinli pozlarına beğeni yağdı!

Doğayla iç içe yaşamı ile herkesi kendisine imrendiren Ata Demirer'in görüntüsündeki değişime de övgüler yağıyor.

5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer filinta gibi oldu! Ünlü komedyen Ata Demirer’in smokinli pozlarına beğeni yağdı!

5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer, smokiniyle pozlar verdi.

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