Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyadan takipçilerine seslendi! İşte son hali
Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 10:21

Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyadan takipçilerine seslendi! İşte son hali

2011 yılında yüz felci geçiren ve o zamandan bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir süredir ekrandan uzak olan Ferdi Tayfur'un son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır Marmaris'te sakin bir yaşam sürdüren arabesk müziğin 'Baba' lakaplı usta ismi Ferdi Tayfur, kendisini merak eden sevenlerine sosyal medyadan seslendi.

Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyadan takipçilerine seslendi! İşte son hali

Bir süredir ortalarda görünmeyen 78 yaşındaki Ferdi Tayfur, takipçilerinin kendisini merak etmesi üzerine yeni bir paylaşımda bulundu. Objektif karşısına geçen Ferdi Tayfur, hayranlarına "İyiyim" mesajı verdi.

Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyadan takipçilerine seslendi! İşte son hali

Yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ferdi Tayfur, menajeriyle poz vermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyadan takipçilerine seslendi! İşte son hali

Bir döneme damga vuran arabesk müziğin usta isimi Ferdi Tayfur, sosyal medyada gündem olmuştu.

Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyadan takipçilerine seslendi! İşte son hali

78 yaşındaki usta sanatçı 2011 yılında geçirdiği yüz felci sonrasında sakin bir hayat sürmeyi terci etmişti.

Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyadan takipçilerine seslendi! İşte son hali

Menajeriyle fotoğrafını paylaşmıştı...

SON DAKİKA