Giriş Tarihi: 11.01.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
12:02
Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyadan takipçilerine seslendi! İşte son hali
2011 yılında yüz felci geçiren ve o zamandan bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir süredir ekrandan uzak olan Ferdi Tayfur'un son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır Marmaris'te sakin bir yaşam sürdüren arabesk müziğin 'Baba' lakaplı usta ismi Ferdi Tayfur, kendisini merak eden sevenlerine sosyal medyadan seslendi.