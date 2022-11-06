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Haberler Galeri Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!
Giriş Tarihi: 06.11.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 09:19

Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!

Bir dönemin efsane dizilerinden "Arka Sıradakiler", oyuncuları ile zaman zaman merak konusu oluyor. Yayınlandığı dönem fırtınalar estiren dizinin oyuncularının şimdilerde neler yaptığı sosyal medyada araştırılıyor. Son olarak Arka Sıradakiler dizisinin başrol oyuncuları Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç yıllar sonra bir araya geldi. Dizinin jenerik müziğindeki yürüyüş sahnesini yıllar sonra canlandıran oyuncular, Bülent Çetinaslan, Sevda Dalgıç ve Temmuz Karikutal sosyal medyada gündem oldu.

Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinin oyuncularının son hali zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Dizinin oyuncuları Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç yıllar sonra bir araya geldi.

Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!

Arka Sıradakiler Oktay, Özge ve Yadigar son halleriyle olay oldu.

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Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!

Dizinin jenerik müziğindeki yürüyüş sahnesini yıllar sonra canlandıran oyuncular, Bülent Çetinaslan, Sevda Dalgıç ve Temmuz Karikutal sosyal medyada gündem oldu.

Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!

Son olarak dizide öne çıkan üç oyuncu buluştu. Bülent Çetinaslan, Sevda Dalkıç ve Temmuz Karitutal TikTok'ta yaptıkları paylaşımla çok konuşuldu. Oyuncuların son hallerini görenler "Yıllar vurmuş", "Pek değişmemişler ya" yorumları yaptı.

Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!

Öte yandan Arka Sıradakiler'in başrol oyuncusu Bülent Çetinaslan, değişimiyle ilgi odağı oldu. 48 yaşındaki ünlü oyuncu, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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