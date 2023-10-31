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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan 3 yaşına bastı! Yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti...
Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 10:48

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan 3 yaşına bastı! Yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalarda yer edinen çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Çiftin kızları Müjgan 3 yaşına bastı. Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ın annesi Sönmez'e hayat veren usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari sosyal medya hesabından doğum günü karelerini paylaşırken, Aliye Uzunatağan da torunu Müjgan'ın yeni yaşını aile pozu ile kutladı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın torunu Müjgan ile karesi...

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari’nin kızı Müjgan 3 yaşına bastı! Yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti...

Güzel oyuncu Ayşecan Tatari'yi efsane dizi Çocuklar Duymasın'da 'Feminist Duygu' rolüyle tanıdık... O şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor...

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari’nin kızı Müjgan 3 yaşına bastı! Yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti...

Çocuklar Duymasın dizisinde kardeşi Havuç ile atışmalarıyla hafızalarda yer edinen Feminist Duygu Ayşecan Tatari usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın da biricik kızı.

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Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari’nin kızı Müjgan 3 yaşına bastı! Yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti...

Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari şimdilerde takipçileriyle sosyal medyadan iletişim kuruyor.

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari’nin kızı Müjgan 3 yaşına bastı! Yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti...

Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari’nin kızı Müjgan 3 yaşına bastı! Yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti...

Çiftin kızları Müjgan 3 yaşına bastı.

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