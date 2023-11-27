Giriş Tarihi: 27.11.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 14:32

Fahriye Evcen bornozlu pozlarıyla yaktı geçti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen karavandan paylaştı...

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Çocuklarını büyüten Fahriye Evcen davetlerde yeniden boy göstermeye başlamıştı. Birden fazla marka ile reklam anlaşmaları yapan Fahriye Evcen sinema ve dizi sektöründen uzak olsa da ekranlarda sık sık boy gösteriyor. Fahriye Evcen son olarak çekim öncesi karavan pozlarını paylaştı. Fahriye Evcen'in bornozlu pozları beğeni topladı. İşte iki çocuk annesi Fahriye Evcen'in bornozlu pozları..