Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:18
İbo ile Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı da tanıdık çıktı! Meğer sevilen şarkıcıymış...
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sını hatırladınız mı? Filmde Gazeteci Oya karakterine usta oyuncu Deniz Türkali, hayat veriyordu. Şimdilerde 79 yaşında olan usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İbo ile Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı Deniz Türkali bakın hangi sevilen şarkıcının annesiymiş...