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Haberler Galeri Aşk dolu dizgin devam! İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan birinci yıllarını Roma’da kutladı!
Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 12:01

Aşk dolu dizgin devam! İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan birinci yıllarını Roma’da kutladı!

Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede sona eren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol,Natali Yarcan ile bir süredir ilişki yaşıyor. Şimdilerde Natali Yarcan ile aşk yaşayan Çelikkol, aşklarının birinci yıllarını Roma'da kutladı.

Aşk dolu dizgin devam! İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan birinci yıllarını Roma’da kutladı!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, mimar Mihre Mutlu ile Nisan 2017'de nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Ali adında bir oğulları olan çift, Mayıs 2022'de tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı.

Aşk dolu dizgin devam! İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan birinci yıllarını Roma’da kutladı!

Çelikkol, biten evliliğinin ardından ünlü yemek yazarı Natali Yarcan ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Aşk dolu dizgin devam! İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan birinci yıllarını Roma’da kutladı!

ROMANTİK PAYLAŞIM

Aşkları dolu dizgin devam eden İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan'dan geçen haftalarda dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. 41 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 2.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasının hikaye bölümünden sevgilisi ve köpeğiyle çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.

Aşk dolu dizgin devam! İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan birinci yıllarını Roma’da kutladı!

AŞKINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ

Çelikkol, 2023 yılının ilk günlerinde sevenlerine sürpriz yapmış ve Instagram hesabından yeni sevgilisi Natali Yarcan ile romantik pozunu yayınlayarak birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

Aşk dolu dizgin devam! İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan birinci yıllarını Roma’da kutladı!

Sosyal medyada İbrahim Çelikkol'un yeni sevgilisini görenler, "Eski eşinin kopyası" yorumlarını yapmıştı.

İşte o romantik kare...

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