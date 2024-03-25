Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
12:01
Aşk dolu dizgin devam! İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan birinci yıllarını Roma’da kutladı!
Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede sona eren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol,Natali Yarcan ile bir süredir ilişki yaşıyor. Şimdilerde Natali Yarcan ile aşk yaşayan Çelikkol, aşklarının birinci yıllarını Roma'da kutladı.