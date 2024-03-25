Aşk dolu dizgin devam! İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan birinci yıllarını Roma’da kutladı!

ROMANTİK PAYLAŞIM

Aşkları dolu dizgin devam eden İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan'dan geçen haftalarda dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. 41 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 2.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasının hikaye bölümünden sevgilisi ve köpeğiyle çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.