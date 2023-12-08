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Haberler Galeri 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetikle bambaşka birine dönüştü! Tanıyabilene aşk olsun!
Giriş Tarihi: 08.12.2023 08:41

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetikle bambaşka birine dönüştü! Tanıyabilene aşk olsun!

Bir döneme damga vuran yarışma 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova, şimdi tanınmaz halde. Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu. Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı. Sima Şerafettinova'nın, Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Sima'yı görenler gözlerine inanamıyor. Estetikle bambaşka birine dönüşen Sima'nın eski halinde eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi…

’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetikle bambaşka birine dönüştü! Tanıyabilene aşk olsun!

Bir dönemin popüler yarışması 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu. Sima Şerafettinova'nın, son hali görenleri şaşkına çevirdi.

’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetikle bambaşka birine dönüştü! Tanıyabilene aşk olsun!

Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı.

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’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetikle bambaşka birine dönüştü! Tanıyabilene aşk olsun!

Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti ve tüm çabasına rağmen finale kalamamıştı.

’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetikle bambaşka birine dönüştü! Tanıyabilene aşk olsun!

Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca estetik yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova'nın, Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetikle bambaşka birine dönüştü! Tanıyabilene aşk olsun!

Sima'yı görenler gözlerine inanamıyor.

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