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Haberler Galeri Minik Tatlısesler tatilde! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in havuz keyfine diyecek yok!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 14:23

Minik Tatlısesler tatilde! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in havuz keyfine diyecek yok!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. İkizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Tatlıses ailesinin en minik üyeleri şimdilerde anne ve babası ile tatilde! Güzel anne Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli tatil paylaşımlarında bulundu. İşte minik ikizler İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in havuz keyfi...

Minik Tatlısesler tatilde! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir’in havuz keyfine diyecek yok!

Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına almıştı.

Minik Tatlısesler tatilde! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir’in havuz keyfine diyecek yok!

Minik İbrahim Ayel'in kalbinde yaşadığı sorun aileyi korkutmuş geçirdiği ameliyat sonrası bebekleri sağlığına kavuşmuştu.

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Minik Tatlısesler tatilde! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir’in havuz keyfine diyecek yok!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Minik Tatlısesler tatilde! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir’in havuz keyfine diyecek yok!

Minik Tatlısesler babalarına çok benzetildi...

Minik Tatlısesler tatilde! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir’in havuz keyfine diyecek yok!

Tatlıses ailesinin en minik üyeleri şimdilerde anne ve babası ile tatilde!

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