Giriş Tarihi: 17.06.2024 06:57
Neşeli Günler'in Tuncay'ı şimdi tanınmaz halde! Güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Necati Aslan'ın son hali...
Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ını siz bir de şimdi görün! Yeşilçam'ın klasiklerinden, hepimizin hala gördüğünde oturup izlediği bir turşu suyu yüzünden ayrılan bir çiftin ve çocuklarının hikayesini anlatan 'Neşeli Günler'de evin ufak oğlu Tuncay'ı hatırlamayan neredeyse yoktur. Neşeli Günler'de Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek izleyenleri ağlatan, o güzel gözlü, sevimli çocuk aslında sinema ile bağını hiç koparmadı. Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan ekran önünde olmasa da bir çok filme imza attı. Şimdiler görenlerin Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı olduğuna asla inanamayacağı Necati Aslan'ın son hali herkesi şaşırttı. İşte tanımanın neredeyse imkansız olduğu Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemim çocuk yıldızlarının değişimleri...