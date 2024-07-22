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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Şarkıcı Mert Demir’in annesi açıkladı: Kendileri nasıl isterse…
Giriş Tarihi: 22.07.2024 21:36 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:58

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Şarkıcı Mert Demir’in annesi açıkladı: Kendileri nasıl isterse…

Yer aldığı birçok projede başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 32 yaşındaki ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemlerde Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde! Serenay Sarıkaya, Mert Demir ilişkisi doludizgin devam ederken bugün flaş bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Mert Demir'in annesi oğlunun konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı. Ünlü şarkıcının annesi Gülgün Demir'in açıklamaları magazin gündemine düştü. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? İşte o sorunun cevabı!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Şarkıcı Mert Demir’in annesi açıkladı: Kendileri nasıl isterse…

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sadece yer aldığı projelerle değil, özel hayatıyla da ilgi çeken ünlü isimlerden!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Şarkıcı Mert Demir’in annesi açıkladı: Kendileri nasıl isterse…

Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşayan Serenay Sarıkaya müzisyen Mert Demir'le yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Şarkıcı Mert Demir’in annesi açıkladı: Kendileri nasıl isterse…

Serenay Sarıkaya, Mert Demir ilişkisi doludizgin devam ederken bugün flaş bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Mert Demir'in annesi oğlunun konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Şarkıcı Mert Demir’in annesi açıkladı: Kendileri nasıl isterse…

Ünlü şarkıcının annesi Gülgün Demir'in açıklamaları magazin gündemine düştü.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Şarkıcı Mert Demir’in annesi açıkladı: Kendileri nasıl isterse…

Gülgün Demir, "Evet daha önce görüştüm Serenay'la. İkisi de birbiriyle çok mutlu" diye konuştu.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Şarkıcı Mert Demir'in annesi açıkladı

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