Şoke eden detayları anlattı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu: Annem sinir krizi geçirdi

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden iki kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanmıştı.

Metin Akpınar'ın kızlarından Duygu Nebioğlu'nun mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklamada: "Hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım" sözleriyle duygularını ifade etmişti.