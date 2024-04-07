Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş ile ilgili bilinmeyenler ortaya çıktı! Komiser Tuğçe hakkındaki gerçekle herkesi şoke etti!

Genç oyuncu Merve Ateş, sosyal medyada trend oldu. Yargı dizisinin Tuğçe'si 19 yaşındaki Merve Ateş ilgi odağı oldu. Henüz 5 yaşındayken 2011 yılında Canım Baba dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Merve Ateş kısa sürede dikkatleri çekti. Hayatımın Rolü, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Siccin gibi yapımlarda rol alan Merve Ateş'in 2015 yılında Beş Kardeş isimli dizide canlandırdığı Melike karakteri ile yıldızı parladı. Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş'in daha önce de çok sevilen bir dizide oynadığı yıllar sonra ortaya çıktı.