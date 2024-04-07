Giriş Tarihi: 07.04.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
14:03
Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş ile ilgili bilinmeyenler ortaya çıktı! Komiser Tuğçe hakkındaki gerçekle herkesi şoke etti!
Yargı dizisinde Eren Komiser'in kızı Tuğçe'yi canlandıran Merve Ateş, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 3 sezondur ekrana gelen Yargı dizisinde tempo her geçen hafta daha da yükseliyor. Uğur Arslan'ın hayat verdiği Eren Komiser'in kendisi gibi polis olan kızı Tuğçe son bölümlere damga vurdu. Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş'in hayatı merak konusu oldu. Tuğçe karakterini canlandıran Merve Ateş ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Yargı dizisinde Tuğçe'yi canlandıran Merve Ateş'in bu halleri sosyal medyaya damga vurdu...