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Haberler Galeri S SPORT PLUS CANLI İZLE HD || Las Palmas-Real Madrid maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı
Giriş Tarihi: 29.08.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:21

S SPORT PLUS CANLI İZLE HD || Las Palmas-Real Madrid maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı

İspanya La Liga üçüncü haftasında oynanacak Las Palmas-Real Madrid maçı kapsamında S Sport Plus canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Real Madrid, İspanya La Liga üçüncü hafta mücadelesinde as Palmas ile karşılaşacak. as Palmas-Real Madrid maçı canlı yayın ile S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Bugün oynanacak maç için futbolseverler as Palmas-Real Madrid maçı S Sport Plus canlı izle araştırmalarını hızlandırdı. İşte S Sport Plus canlı yayın izle ekranı ve frekans bilgileri...

S SPORT PLUS CANLI İZLE HD || Las Palmas-Real Madrid maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı

S Sport Plus canlı izle ekranı bugün oynanacak Las Palmas-Real Madrid mücadelesini izlemek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar hem ligde hem de Avrupa'da kupa hedefiyle mücadelelerine hız kesmeden sürdürüyor. Las Palmas-Real Madrid canlı izle ekranı başında 22,30'da yerler alınıyor. S Sport Plus canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte La liga 3. hafta Real Madrid maçı S Sport Plus canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.

S SPORT PLUS CANLI İZLE HD || Las Palmas-Real Madrid maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Las Palmas - Real Madrid maçı 29 Ağustos Cumartesi günü saat 22:30'da başlayacak.

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S SPORT PLUS CANLI İZLE HD || Las Palmas-Real Madrid maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Real Madrid maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

S SPORT PLUS CANLI İZLE HD || Las Palmas-Real Madrid maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı

S SPORT PLUS CANLI İZLE LİNKİ

https://www.ssportplus.com/

S SPORT PLUS CANLI İZLE HD || Las Palmas-Real Madrid maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

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