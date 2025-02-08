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A101 AKTÜEL 13 ŞUBAT KATALOĞU YAYINDA! A101 yeni hafta indirimlerinde: aktivite koltuğu, katlanabilir sepet, yumuşatıcılar...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
11:12
A101 AKTÜEL 13 ŞUBAT KATALOĞU YAYINDA! A101 yeni hafta indirimlerinde: aktivite koltuğu, katlanabilir sepet, yumuşatıcılar...
A101 aktüel 13 Şubat Perşembe kataloğu yayınlandı. Her hafta Perşembe günleri birbirnden farklı binlerce ürün de indirim fırsatlarıyla müşterilerine özel fiyat fiyatlar sunan zincir marketin bu haftaki broşüründe pek çok üründeki indirimli fiyatlar dikkatlerden kaçmadı. Yeni haftanın ürünlerinde temel gıdadan vitaminlere, tabak çeşitlerinden beyaz eşyalara, televizyonlardan elektroniklere, koltuktan ev giyimine birçok ürün yer alıyor. Bu haftanın yıldızları arasında katlanabilir çamaşır selesi, yumuşatıcılar, makyaj malzemeleri, dikey süpürge ve tost makinesi oldu. İşte A101 aktüel 13 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...