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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL 13 ŞUBAT KATALOĞU YAYINDA! A101 yeni hafta indirimlerinde: aktivite koltuğu, katlanabilir sepet, yumuşatıcılar...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:12

A101 AKTÜEL 13 ŞUBAT KATALOĞU YAYINDA! A101 yeni hafta indirimlerinde: aktivite koltuğu, katlanabilir sepet, yumuşatıcılar...

A101 aktüel 13 Şubat Perşembe kataloğu yayınlandı. Her hafta Perşembe günleri birbirnden farklı binlerce ürün de indirim fırsatlarıyla müşterilerine özel fiyat fiyatlar sunan zincir marketin bu haftaki broşüründe pek çok üründeki indirimli fiyatlar dikkatlerden kaçmadı. Yeni haftanın ürünlerinde temel gıdadan vitaminlere, tabak çeşitlerinden beyaz eşyalara, televizyonlardan elektroniklere, koltuktan ev giyimine birçok ürün yer alıyor. Bu haftanın yıldızları arasında katlanabilir çamaşır selesi, yumuşatıcılar, makyaj malzemeleri, dikey süpürge ve tost makinesi oldu. İşte A101 aktüel 13 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

A101 AKTÜEL 13 ŞUBAT KATALOĞU YAYINDA! A101 yeni hafta indirimlerinde: aktivite koltuğu, katlanabilir sepet, yumuşatıcılar...

A101 13 Şubat indirim broşürü yayınlandı. Yeni haftada zincir marketlerde birçok farklı ürün ve fırsat yer alıyor. Her hafta perşeme günü, mağazalarda alışveriş sepetlerinde öne çıkan ürünler arasında bu hafta küçük ev eşyaları, beyaz eşyalar, elektronik cihazlar ve ev tekstili ürünleri yer alıyor. İşte 13 Şubat 2025 A101 aktüel katalog indirimleri ve ürün fiyatları...

A101 AKTÜEL 13 ŞUBAT KATALOĞU YAYINDA! A101 yeni hafta indirimlerinde: aktivite koltuğu, katlanabilir sepet, yumuşatıcılar...

A101 AKTÜEL 13 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 329 TL

Emoji Pankek / Gözleme Tavası 329 TL

Manuel Doğrayıcı 900 ml 299 TL

Manuel Doğrayıcı 180 ml 169 TL

Salata Kurutucu 159 TL

Patates Soğan Saklama Kabı 169 TL

Bambu Sunumluk 129 TL

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A101 AKTÜEL 13 ŞUBAT KATALOĞU YAYINDA! A101 yeni hafta indirimlerinde: aktivite koltuğu, katlanabilir sepet, yumuşatıcılar...

A101 AKTÜEL 13 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Çamaşır Makinesi 12.999 TL

Bulaşık Makinesi 11.999 TL

Termosifon 65 L 6.499 TL

Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici 8.999 TL

Tost Makinesi 1.699 TL

Dik Süpürge 1.499 TL

Kablosuz Su Isıtıcı 549 TL

Şarjlı Saç-Sakal Kesme Makinesi 799 TL

Epilasyon Seti 599 TL

Kulak-Burun Tüy Alma Makinesi 99,50 TL

A101 AKTÜEL 13 ŞUBAT KATALOĞU YAYINDA! A101 yeni hafta indirimlerinde: aktivite koltuğu, katlanabilir sepet, yumuşatıcılar...

A101 AKTÜEL 13 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Benzinli Moped: 33.990 TL
Akıllı Bileklik: 299 TL
Powerbank: 499 TL
Bluetooth Kulaklık: 329 TL
Şarj Kablosu: 49,50 TL
Bagaj Lastik Adaptörü: 59,50 TL
Su Çekici & Kar Sıyırıcı Seti: 69,50 TL
Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu (5L): 69,50 TL
Araç İçin -30 Derece Antifrizli Cam Suyu (5L): 115 TL
Araç İçin -37 Derece Radyatör Antifrizi (3L): 139 TL

A101 AKTÜEL 13 ŞUBAT KATALOĞU YAYINDA! A101 yeni hafta indirimlerinde: aktivite koltuğu, katlanabilir sepet, yumuşatıcılar...

A101 AKTÜEL 13 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Tuşlu Elektronik Org 499 TL

Oyuncak Saat ve Blok 199 TL

Oyuncak Mutfak Seti 249 TL

Oyuncak Bulaşık Sepeti 149 TL

Oyuncak Hamur Kesme Makinesi 159 TL

Oyuncak Neşeli Evim 179 TL

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