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Haberler Yaşam Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu geldi! ŞOK 9- 15 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:44 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 17:44

Bu hafta aktüel ürünler kataloğu dopdolu geldi! ŞOK 9- 15 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Yeter De Artar sloganıyla aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günlerinin kaçırılmayacak indirim fırsatlarını sunan markette bu hafta tekstil ürünleri, kozmetik ürünleri, temizlik ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. Özellikle yaz tatiline çıkacak olan vatandaşlar için küçük- orta ve büyük valiz, deniz yatağı, şişme havuz öne çıkıyor. Bugünden itibaren başlayan indirimli tam liste haberimizde yer alıyor. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda satışa çıkan indirimli ürünler listesi merak ediliyor. İşte 9 Haziran 2021

Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu geldi! ŞOK 9- 15 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

aktüel ürünler kataloğu indirimli liste halinde belli oldu. 9 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerde büyük boy valiz, krone basketbol topu, kadın / erkek tokalı terlik şişme havuz dikkat çekiyor. Çeşit çeşit indirimlerin yer aldığı katalogda tatile çıkacaklar için birçok fırsat ürünü bulunuyor. Henüz kataloğu incelemeyenler ise ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte, 9- 15 Haziran 2021 indirimli listesi

Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu geldi! ŞOK 9- 15 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE İNDİRİMLERİ KAÇIRMAYIN!

Bu başlık altından aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel listesi…

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Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu geldi! ŞOK 9- 15 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu geldi! ŞOK 9- 15 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
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