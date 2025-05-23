Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Mayıs Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

Televizyon dünyasında 22 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programları, izlenme oranlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Hem Total hem de AB gruplarında ölçülen reyting verileri, izleyici tercihlerine dair önemli ipuçları sunuyor. Peki, hangi yapımlar zirveye oturdu, hangileri düşüş yaşadı? İşte detaylar...