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Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Mayıs Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 06:29

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Mayıs Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

Televizyon izleyicileri tarafından yakından takip edilen reyting sonuçları her gün düzenli olarak açıklanıyor. Total, AB ve ABC kategorilerinde en çok izlenen yapım, günün birincisi olma unvanını elde ediyor. 22 Mayıs tarihinde hem gündüz kuşağında hem de prime time saatlerinde pek çok dizi, film ve yarışma programı ekranlardaydı. Dizi severler "Siyah Kalp" ile buluşurken, sinema tutkunları ise ATV'de yayınlanan yabancı filmle keyifli anlar yaşadı. Peki, günün reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Mayıs Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

Televizyon dünyasında 22 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programları, izlenme oranlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Hem Total hem de AB gruplarında ölçülen reyting verileri, izleyici tercihlerine dair önemli ipuçları sunuyor. Peki, hangi yapımlar zirveye oturdu, hangileri düşüş yaşadı? İşte detaylar...

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Mayıs Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Mayıs Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Mayıs Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Mayıs Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
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