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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Mayıs Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
06:29
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 22 Mayıs Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Televizyon izleyicileri tarafından yakından takip edilen reyting sonuçları her gün düzenli olarak açıklanıyor. Total, AB ve ABC kategorilerinde en çok izlenen yapım, günün birincisi olma unvanını elde ediyor. 22 Mayıs tarihinde hem gündüz kuşağında hem de prime time saatlerinde pek çok dizi, film ve yarışma programı ekranlardaydı. Dizi severler "Siyah Kalp" ile buluşurken, sinema tutkunları ise ATV'de yayınlanan yabancı filmle keyifli anlar yaşadı. Peki, günün reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi?