Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 23 Şubat TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 07:29 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 07:29

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 23 Şubat TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?

Televizyon ekranlarında 23 Şubat Pazar akşamı izleyicilerle buluşan yapımların reyting sonuçları merak edildi. Show TV'de "Deha", ATV'de "Kardelenler", TRT 1'de "Teşkilat" ve TV8'de "Survivor" izleyicilerle buluştu. Peki, Total ve AB kategorilerinde en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte 23 Şubat 2025 reyting sonuçları ve detaylar…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 23 Şubat TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?

Dün akşam televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. "Deha" Show TV'de, "Kardelenler" ATV'de, "Teşkilat" TRT 1'de ve "Survivor" TV8'de izleyicilerle buluştu. Reyting sıralamalarında hangi yapım zirvede yer aldı, Total ve AB kategorilerinde en çok hangi program izlendi? İşte, 23 Şubat Pazar gününe ait reyting sonuçları ve detayları...

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 23 Şubat TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor. Ancak henüz 23 Şubat 2025 tarihine ait reyting sonuçları açıklanmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 23 Şubat TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 23 Şubat TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 23 Şubat TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
SON DAKİKA