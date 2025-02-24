DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 23 Şubat TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?

Dün akşam televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. "Deha" Show TV'de, "Kardelenler" ATV'de, "Teşkilat" TRT 1'de ve "Survivor" TV8'de izleyicilerle buluştu. Reyting sıralamalarında hangi yapım zirvede yer aldı, Total ve AB kategorilerinde en çok hangi program izlendi? İşte, 23 Şubat Pazar gününe ait reyting sonuçları ve detayları...