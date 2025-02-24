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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 23 Şubat TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 07:29
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
07:29
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 23 Şubat TOTAL ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
Televizyon ekranlarında 23 Şubat Pazar akşamı izleyicilerle buluşan yapımların reyting sonuçları merak edildi. Show TV'de "Deha", ATV'de "Kardelenler", TRT 1'de "Teşkilat" ve TV8'de "Survivor" izleyicilerle buluştu. Peki, Total ve AB kategorilerinde en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte 23 Şubat 2025 reyting sonuçları ve detaylar…