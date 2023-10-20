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Haberler Yaşam En Güzel Cuma Mesajları 20 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi ile Hayırlı Cumalar
Giriş Tarihi: 20.10.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 07:50

En Güzel Cuma Mesajları 20 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi ile Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları resimli, yazılı araştırmaları İslam aleminin bayramı olarak kabul edilen cuma gününün gelmesi ile gündeme geldi. Bugün eller semaya kalkacak, camiler iman edenlerle dolup taşacak, dualar edilecek ve yüce Allah'ın mağfiretine sığınılacak. "Hayırlı Cumalar" diyebilmek için dualı ve hadisli Cuma mesajları araştırılıyor. "Cumanız mübarek olsun" dileklerini paylaşmak isteyenler en güzel, anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajları seçenekleri ile Instagram, Facebook, WhatsApp aracılığıyla iyi dileklerini paylaşıyor. İşte, en yeni, dualı, hadisli ve ayetli cuma mesajları...

En Güzel Cuma Mesajları 20 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi

Cuma mesajları resimli ve yeni 2023 seçenekleri ile arama motorlarındaki yerini aldı. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün olan bu günde İslami değerlerin hatırlanacak, Gazze şehitlerinin anılacak. İman edenlerin bayramı olarak kabul edilen cuma gününde en güzel, dualı, hadisli, ayetli, resimli, resimsiz cuma mesajları gönderiliyor. İşte, eşe dosta göndermek için en güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları 2023 burada sizlerle…

En Güzel Cuma Mesajları 20 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 20 EKİM 2023: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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En Güzel Cuma Mesajları 20 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

En Güzel Cuma Mesajları 20 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

En Güzel Cuma Mesajları 20 Ekim 2023 - Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli, resimsiz, yeni Cuma Mesajlar Galerisi

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

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