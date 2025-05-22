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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Eşref Rüya, Kuruluş Osman,Sahipsizler... 21 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:28 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 08:28

REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Eşref Rüya, Kuruluş Osman,Sahipsizler... 21 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?

21 Mayıs akşamı yayınlanan yapımların ardından reyting sonuçları merakla bekleniyor.Total, AB ve ABC izleyici gruplarına göre hazırlanan reyting sonuçları, en çok ilgi gören yapımları ortaya çıkarırken, diğer programların performansını da detaylı şekilde gösteriyor. Kanal D'de "Eşref Rüya", ATV'de "Kuruluş Osman", Star TV'de "Sahipsizler" ve TV8'de "Survivor" gibi önemli yapımlar ekranda yer aldı. Peki, 21 Mayıs reyting sonuçları belli oldu mu, dün akşam en çok izlenen yapımlar hangisi?

REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Eşref Rüya, Kuruluş Osman,Sahipsizler... 21 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?

Dün akşam yayınlanan dizi, film ve yarışma programlarının izlenme oranları, Total ve AB izleyici gruplarında yakından takip ediliyor. Reyting sıralamaları, en fazla izlenen yapımları gösterirken, programların genel başarısı hakkında da önemli veriler sunuyor. 21 Mayıs Çarşamba gününe ait reyting sonuçları duyuruldu mu, en çok hangi dizi veya program izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Eşref Rüya, Kuruluş Osman,Sahipsizler... 21 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?

21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam Kanal D'de "Eşref Rüya", ATV'de "Kuruluş Osman", Star TV'de "Shipsizler" ve TV8'de "Survivor" gibi önemli yapımlar ekranda yer aldı. Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Geçen haftanın sonuçları şöyleydi:

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REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Eşref Rüya, Kuruluş Osman,Sahipsizler... 21 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?

14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması - ATV

Eşref Rüya - Kanal D

Ziraat Türkiye Kupası Kupa Töreni - ATV

REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Eşref Rüya, Kuruluş Osman,Sahipsizler... 21 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?

14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması - ATV

Eşref Rüya - Kanal D

Sahipsizler - Star TV

REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Eşref Rüya, Kuruluş Osman,Sahipsizler... 21 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?