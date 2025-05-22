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REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Eşref Rüya, Kuruluş Osman,Sahipsizler... 21 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:28
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
08:28
REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Eşref Rüya, Kuruluş Osman,Sahipsizler... 21 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?
21 Mayıs akşamı yayınlanan yapımların ardından reyting sonuçları merakla bekleniyor.Total, AB ve ABC izleyici gruplarına göre hazırlanan reyting sonuçları, en çok ilgi gören yapımları ortaya çıkarırken, diğer programların performansını da detaylı şekilde gösteriyor. Kanal D'de "Eşref Rüya", ATV'de "Kuruluş Osman", Star TV'de "Sahipsizler" ve TV8'de "Survivor" gibi önemli yapımlar ekranda yer aldı. Peki, 21 Mayıs reyting sonuçları belli oldu mu, dün akşam en çok izlenen yapımlar hangisi?