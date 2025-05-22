REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Eşref Rüya, Kuruluş Osman,Sahipsizler... 21 Mayıs Total, AB gruplarında en çok ne izlendi?

Dün akşam yayınlanan dizi, film ve yarışma programlarının izlenme oranları, Total ve AB izleyici gruplarında yakından takip ediliyor. Reyting sıralamaları, en fazla izlenen yapımları gösterirken, programların genel başarısı hakkında da önemli veriler sunuyor. 21 Mayıs Çarşamba gününe ait reyting sonuçları duyuruldu mu, en çok hangi dizi veya program izlendi?