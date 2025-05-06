REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 5 MAYIS: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi

Dün akşam yayınlanan dizi, film ve yarışma programlarının izlenme oranları, Total ve AB kategorilerinde dikkatle izlenmeye başlandı. Listelerin en çok izlenenleri gösterirken yapımların gidişatlarını da gözler önüne seriyor.Peki, 5 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?