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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 5 MAYIS: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 21:21 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:52

REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 5 MAYIS: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi

5 Mayıs reyting sonuçları merakla bekleniyor.Dün akşam yayınlanan birçok program, televizyon izleyicilerinin ilgisini çekti. Reyting sıralamaları, Total, AB ve ABC listelerinde en çok izlenen yapımları göstererek, diğer projelerin performansını gözler önüne seriyor. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Selahaddin Eyyubi ve TV8'de Survivor ekranlara geldi. Peki, 5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün akşam en fazla izlenen yapım hangisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 5 MAYIS: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi

Dün akşam yayınlanan dizi, film ve yarışma programlarının izlenme oranları, Total ve AB kategorilerinde dikkatle izlenmeye başlandı. Listelerin en çok izlenenleri gösterirken yapımların gidişatlarını da gözler önüne seriyor.Peki, 5 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 5 MAYIS: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi

5 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Dün akşam Kanal D'de "Uzak Şehir", TRT1'de "Selahaddin Eyyubi",TV8'de "Survivor" gibi popüler yapımlar ekrana geldi.

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REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 5 MAYIS: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi

TOTAL
Total grubunun zirvesinde Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir yer aldı. Dizinin özet bölümü ikinci sırayı alırken, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 5 MAYIS: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi

AB
AB grubunda da Uzak Şehir birinci sırada yer aldı. Özet bölümü yine ikinci olurken, üçüncülük koltuğuna Müge Anlı ile Tatlı Sert oturdu.

REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 5 MAYIS: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi

ABC

ABC1 grubunun da Uzak Şehir birinci oldu. Özet bölümü ikinci sıraya yerleşirken, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü sırayı aldı.