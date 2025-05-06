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REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 5 MAYIS: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
06:52
REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 5 MAYIS: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi
5 Mayıs reyting sonuçları merakla bekleniyor.Dün akşam yayınlanan birçok program, televizyon izleyicilerinin ilgisini çekti. Reyting sıralamaları, Total, AB ve ABC listelerinde en çok izlenen yapımları göstererek, diğer projelerin performansını gözler önüne seriyor. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Selahaddin Eyyubi ve TV8'de Survivor ekranlara geldi. Peki, 5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün akşam en fazla izlenen yapım hangisi oldu?