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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Hatay'da korkutan deprem! Mersin, Antalya ve Adana'da da hissedildi! 16 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 16.02.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 15:17

SON DAKİKA: Hatay'da korkutan deprem! Mersin, Antalya ve Adana'da da hissedildi! 16 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika haberine göre; Hatay'ın Yayladağı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Mersin,Adana, Antalya'da da hissedildi. Derinliği 14.8 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Hatay deprem haberi detayları ve 16 Şubat 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...

SON DAKİKA: Hatay’da korkutan deprem! Mersin, Antalya ve Adana’da da hissedildi! 16 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen verilere göre, saatler 14.16'yı gösterdiğinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 14.8 kilometre olarak kaydedilen deprem, Mersin, Antalya ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Hatay depremi detayları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika Hatay depremi ve 16 Şubat 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi.

SON DAKİKA: Hatay’da korkutan deprem! Mersin, Antalya ve Adana’da da hissedildi! 16 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ DUYURDU: HATAY'DA ŞİDDETLİ DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen verilere göre, Hatay ili Yayladağı ilçesinde saat 14.16'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 14.8 kilometre olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

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SON DAKİKA: Hatay’da korkutan deprem! Mersin, Antalya ve Adana’da da hissedildi! 16 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük: 4.8

Yer: DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)

Tarih: 16.02.2023

Saat: 14:16:23 TSİ

Derinlik: 14.8 km

SON DAKİKA: Hatay’da korkutan deprem! Mersin, Antalya ve Adana’da da hissedildi! 16 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Hatay’da korkutan deprem! Mersin, Antalya ve Adana’da da hissedildi! 16 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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