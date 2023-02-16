SON DAKİKA: Hatay’da korkutan deprem! Mersin, Antalya ve Adana’da da hissedildi! 16 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika haberine göre; Hatay'ın Yayladağı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Mersin,Adana, Antalya'da da hissedildi. Derinliği 14.8 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Hatay deprem haberi detayları ve 16 Şubat 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...