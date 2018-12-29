Hilmi Türkmen kimdir?

1973 yılında Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde doğan Hilmi TÜRKMEN, ilköğrenimini ve hafızlığını Şalpazarı'nda, liseyi Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi'nde, y?üksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.



1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar'da mesleğe başladı.



İş hayatının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri bağlamında, çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK'larda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Klasik Türk Sanatları Vakfı Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği? bunlardan bazılarıdır.



Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti'nin kuruluş sürec??i ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve 2004 yerel seçimleri?nde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim? Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. 2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.



2004 yerel seçimlerinden sonra Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı.



Evli ve iki kız, iki erkek çocuk babası olan Hilmi TÜRKMEN, İngilizce bilmektedir.



10 yıllık Belediye Başkan Yardımcılığı d?öneminde;



• TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) ve Gezici Anaokulu,



• KÜP (Kadın El Ürünleri Pazar Yerleri Projesi),



• Kandilli El Sanatları Merkezi,



• Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi,



• Çavuşdere Dönüşüm Projesi,



• Üsküdar Gençlik Merkezi,

• Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi?,



• Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri,



• Türkiye'de ilk kez YÖK onayıyla başlatılan Çocuk Üniversitesi,



• Tarihi Eserlerin Restorasyonu,



• Amatör Spor Kulüplerine Saha ve Alt Yapı Projeleri,



• Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi projelerinin gerçekleştirilmesine bizzat öncülük etti.



30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. ?